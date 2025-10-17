MP के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 7 घायल

मेरी खबरें
    मध्य प्रदेश के छतरपुर में राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 7 लोग घायल हो गए। बुजुर्ग साहब सिंह के दोनों पैर टूट गए और उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना गुरुवार को लवकुशनगर के बसंतपुर तिराहे के पास हुई, पुलिस जांच कर रही है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 11:18:57 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 11:20:34 AM (IST)
    हादसे में घायल बुजुर्ग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर जिले के लवकुशनगर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के काफिले ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में करीब सात लोग घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 60 साल के बुजुर्ग के पैरों के ऊपर से गाड़ी निकलने के कारण दोनों पर टूट गए हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि बुजुर्ग के पैरों की हालत को देखते हुए लगता है कि एक पैर काटना पड़ सकता है।

    घायल बुजुर्ग को ग्वालियर ग्वालियर रेफर किया गया है। यह घटना गुरुवार दोपहर को लवकुश नगर क्षेत्र में बसंतपुर तिराहे के पास हुई। जहां से किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का काफिला गुजरा था, काफिले के पीछे चल रही एक गाड़ी ने ई रिक्शा को चपेट में ले लिया जिसमें करीब 7 लोग घायल हो गए।


    सबसे ज्यादा खराब हालत बुजुर्ग साहब सिंह की बताई गई है। जिनके दोनों पैरों पर से गाड़ी गुजर गई है। मामले को लेकर एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया घटना दोपहर की है, मंत्री के काफिले में शामिल एक वाहन ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

