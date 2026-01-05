Weather Update: MP के खजुराहो, नौगांव सहित छतरपुर में कड़ाके की सर्दी... IMD ने बुंदेलखंड में जारी किया बारिश का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं का असर बुंदेलखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज सर्द हवा के कारण क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। रात के समय कोहरा छा रहा है, वहीं दिनभर ठिठुरन लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर रही है। सोमवार को भी मौसम का यही मिजाज बना रहा।

ठंड से बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। सोमवार को नौगांव में न्यूनतम तापमान गिरकर एक डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। वहीं खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालात ऐसे हैं कि दिन के समय भी सीवियर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है।