    Weather Update: MP के खजुराहो, नौगांव सहित छतरपुर में कड़ाके की सर्दी... IMD ने बुंदेलखंड में जारी किया बारिश का अलर्ट

    MP Weather Update:उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने बुंदेलखंड में ठंड का असर और तेज कर दिया है। छतरपुर और नौगांव क्षेत्र में रात को घना कोहरा और दिनभर ...और पढ़ें

    By Bharat SharmaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 08:08:18 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 08:09:22 PM (IST)
    Weather Update: MP के खजुराहो, नौगांव सहित छतरपुर में कड़ाके की सर्दी... IMD ने बुंदेलखंड में जारी किया बारिश का अलर्ट
    Weather Update: सर्द हवा का कहर, नौगांव में तापमान एक डिग्री पर पहुंचा। फाइल फोटो

    1. नौगांव में तापमान गिरकर एक डिग्री सेल्सियस पहुंचा
    2. MP के खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज
    3. बारिश की संभावना से तापमान और गिरने के आसार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर: उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं का असर बुंदेलखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज सर्द हवा के कारण क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। रात के समय कोहरा छा रहा है, वहीं दिनभर ठिठुरन लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर रही है। सोमवार को भी मौसम का यही मिजाज बना रहा।

    ठंड से बचने के लिए लोग जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। सोमवार को नौगांव में न्यूनतम तापमान गिरकर एक डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। वहीं खजुराहो में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालात ऐसे हैं कि दिन के समय भी सीवियर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है।


    कड़ाके की ठंड के बावजूद नौनिहालों को स्कूल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सुबह और दिनभर की ठिठुरन बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। दूसरी ओर अधिकारी अपने गरम कमरों में हीटर की गर्मी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अधिकारियों को बच्चों की ठंड का वास्तविक अहसास करना है, तो पहले उनके कमरों से हीटर हटाए जाने चाहिए।

    गौरतलब है कि छतरपुर से कम ठंड वाले प्रदेश के 16 से अधिक जिलों में 7 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जा चुका है। दतिया और ग्वालियर जैसे जिलों ने समय रहते स्कूल अवकाश का निर्णय लिया, लेकिन छतरपुर और नौगांव क्षेत्र में अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

    मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड के छतरपुर सहित अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। यदि बारिश होती है, तो तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। नौगांव में ओस की बूंदें जमने लगी हैं, जिससे ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं।

