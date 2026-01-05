MP के छिंदवाड़ा में शुद्ध पेयजल संकट, आधे दर्जन वार्डों में सप्लाई हो रहा दूषित पानी, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: नगर निगम क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम क्षेत्र के कुल 48 वार्डों में लगभग तीन लाख की आबादी निवास करती है, लेकिन हालात यह हैं कि फिल्टर प्लांट से शुद्ध होकर निकला पानी घरों के नलों तक पहुंचते-पहुंचते दूषित हो जा रहा है।

भूजल में फिलहाल दूषित पानी की समस्या नहीं है, लेकिन वर्षों पुरानी पाइपलाइनों में जगह-जगह लीकेज के कारण साफ पानी गंदा हो रहा है। शहर के वार्ड क्रमांक 39, 30, 29, 26 और 12 में लगातार गंदा पानी सप्लाई होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। नागरिकों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत की और आंदोलन भी किए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।