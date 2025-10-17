छत्तरपुर में हादसों का झूला! मेले में जान पर खेलकर झूला झूल रहे लोग, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के मेला जलविहार में लगाए गए झूलों की सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। झूले सेट करा दिए और उनके बीच की दूरी बेहद कम रखी गई थी। दो झूले के बीच करीब पांच फीट तक की दूरी होनी चाहिए लेकिन दो झूलों के बीच महज एक से डेढ़ फीट की ही दूरी रखी गई। जिसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुए तो पुलिस ने मेले में पहुंचकर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली।

मेले में पहुंचे सीएसपी अरुण सोनी ने झूला संचालक को झूलों के बीच की दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए और झूले खिसकवाए गए। इधर मेले में सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि मेले में इस तरह से जगह दिए जाने की व्यवस्था तय की गई थी कि इमरजेंसी में फायरब्रिगेड वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।