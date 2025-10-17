मेरी खबरें
    MP News: छतरपुर में जल विहार मेला लगा हुआ है। इस मेले में झूलों के बीच बहुत कम जगह रखी गई है। इस कारण आपस में टकराने का डर बना हुआ है। अगर झूले आपस में टकराए तो बड़ा हादसा हो सकता है। मामला जब मीडिया में आया तब प्रशासन की टीम मेले में पहुंची और झूले वालों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने कहा गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 04:21:43 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 04:21:43 PM (IST)
    छत्तरपुर में हादसों का झूला! मेले में जान पर खेलकर झूला झूल रहे लोग, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना
    झूलों के बीच स्पेस कम होने से हादसे का डर।

    1. झूलों के बीच स्पेस कम होने से हादसे का डर
    2. छतरपुर शहर में लगा हुआ है जल विहार मेला
    3. गाइडलाइन तय है उसका पालन करना होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के मेला जलविहार में लगाए गए झूलों की सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। झूले सेट करा दिए और उनके बीच की दूरी बेहद कम रखी गई थी। दो झूले के बीच करीब पांच फीट तक की दूरी होनी चाहिए लेकिन दो झूलों के बीच महज एक से डेढ़ फीट की ही दूरी रखी गई। जिसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुए तो पुलिस ने मेले में पहुंचकर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली।

    मेले में पहुंचे सीएसपी अरुण सोनी ने झूला संचालक को झूलों के बीच की दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए और झूले खिसकवाए गए। इधर मेले में सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि मेले में इस तरह से जगह दिए जाने की व्यवस्था तय की गई थी कि इमरजेंसी में फायरब्रिगेड वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।


    सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी

    स्थानीय नागरिकों ने मेला प्रबंधन और नगर पालिका से अपील की है कि ऐसे खतरनाक झूलों की सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से कराएं। क्योंकि कई जगहों पर झूलों के हादसे सामने आते रहे हैं। झूलों में बैठने वालों की मानीटरिंग नहीं की जाती। गौरतलब है कि इस बार मेले में झूलों को टेंडर करीब 32 लाख रुपए का हुआ है।

    छतरपुर नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा कि मेले में जो झूले लगाए गए हैं उनमें दो झूलों के बीच की दूरी कम थी। जिनको तत्काल सिसकवाया गया। सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।

