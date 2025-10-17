नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। छतरपुर के मेला जलविहार में लगाए गए झूलों की सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया गया। झूले सेट करा दिए और उनके बीच की दूरी बेहद कम रखी गई थी। दो झूले के बीच करीब पांच फीट तक की दूरी होनी चाहिए लेकिन दो झूलों के बीच महज एक से डेढ़ फीट की ही दूरी रखी गई। जिसे लेकर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल हुए तो पुलिस ने मेले में पहुंचकर सुरक्षा संबंधी जानकारी ली।
मेले में पहुंचे सीएसपी अरुण सोनी ने झूला संचालक को झूलों के बीच की दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए और झूले खिसकवाए गए। इधर मेले में सुरक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि मेले में इस तरह से जगह दिए जाने की व्यवस्था तय की गई थी कि इमरजेंसी में फायरब्रिगेड वाहन आसानी से प्रवेश कर सके।
छत्तरपुर में हादसों का झूला! मेले में जान पर खेलकर झूला झूल रहे लोग, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। pic.twitter.com/omp7nSGRID
— NaiDunia (@Nai_Dunia) October 17, 2025
स्थानीय नागरिकों ने मेला प्रबंधन और नगर पालिका से अपील की है कि ऐसे खतरनाक झूलों की सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से कराएं। क्योंकि कई जगहों पर झूलों के हादसे सामने आते रहे हैं। झूलों में बैठने वालों की मानीटरिंग नहीं की जाती। गौरतलब है कि इस बार मेले में झूलों को टेंडर करीब 32 लाख रुपए का हुआ है।
छतरपुर नगर पालिका सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा कि मेले में जो झूले लगाए गए हैं उनमें दो झूलों के बीच की दूरी कम थी। जिनको तत्काल सिसकवाया गया। सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।