मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    छत्तरपुर में गोली की तरह आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर 'बुलडोजर एक्शन', रोलर से किया नष्ट

    Chhatarpur News: छतरपुर की सड़कों पर जिन मॉडिफाइड साइलेंसरों से गोली की तरह आवाज निकलती थी और चालक फर्राटे भरते हुए दौड़ते थे, उनके साइलेंसरों को छतरपुर पुलिस ने निकलवाया और कार्रवाई करते हुए उनको रोलर से नष्ट कराया।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:30:59 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:30:59 PM (IST)
    छत्तरपुर में गोली की तरह आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर 'बुलडोजर एक्शन', रोलर से किया नष्ट
    मॉडिफाइड साइलेंसर पर 'बुलडोजर एक्शन'

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। शहर की सड़कों पर जिन मॉडिफाइड साइलेंसरों से गोली की तरह आवाज निकलती थी और चालक फर्राटे भरते हुए दौड़ते थे, उनके साइलेंसरों को छतरपुर पुलिस ने निकलवाया और कार्रवाई करते हुए उनको रोलर से नष्ट कराया। शांति, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के तहत ध्वनि प्रदूषण करने वाले एवं अन्य चालकों का ध्यान भंग कर दुर्घटना की संभावना बढ़ाने वाले वाहनों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई थी।

    पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग की गई थी। ध्वनि प्रदूषण कारक साइलेंसर तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई एवं प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा की गई। चेकिंग के दौरान ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर मैकेनिक की सहायता से हटाकर कंपनी फिटेड साइलेंसर पुनः लगाए गए।

    साथ ही, जब्त किए गए मानक-विपरीत साइलेंसरों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गई। थाना यातायात परिसर में थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक बृहस्पति साकेत एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में यह कार्रवाई हुई।ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्रों का नहीं करें उपयोगइस संबंध में छतरपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों के विपरीत किसी भी यंत्र का उपयोग न करें।

    अनियंत्रित गति, ध्वनि प्रदूषण एवं दुर्घटना प्रभावी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी भी कई बार दिखावे के चक्कर में लोग माडिफाइड साइलेंसर लगवा लेते हैं जिन पर यातायात पुलिस नजर गढ़ाए हुए हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.