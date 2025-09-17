छत्तरपुर में गोली की तरह आवाज निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर पर 'बुलडोजर एक्शन', रोलर से किया नष्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। शहर की सड़कों पर जिन मॉडिफाइड साइलेंसरों से गोली की तरह आवाज निकलती थी और चालक फर्राटे भरते हुए दौड़ते थे, उनके साइलेंसरों को छतरपुर पुलिस ने निकलवाया और कार्रवाई करते हुए उनको रोलर से नष्ट कराया। शांति, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के तहत ध्वनि प्रदूषण करने वाले एवं अन्य चालकों का ध्यान भंग कर दुर्घटना की संभावना बढ़ाने वाले वाहनों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई थी।

पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निर्देशन में जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग की गई थी। ध्वनि प्रदूषण कारक साइलेंसर तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई एवं प्राप्त राशि शासन के खाते में जमा की गई। चेकिंग के दौरान ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर मैकेनिक की सहायता से हटाकर कंपनी फिटेड साइलेंसर पुनः लगाए गए।