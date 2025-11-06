मेरी खबरें
    खजुराहो के जवारी मंदिर को लेकर याचिका लगाने वाले राकेश दलाल ने मंदिर के बाहर किया हवन

    सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर इस समय खजुराहो में हैं। जिन्होंने बुधवार को मंदिर के दर्शन कर ध्यान लगाया था। गुरुवार को खजुराहो के जवारी मंदिर की मूर्ति को लेकर याचिका लगाने वाले राकेश दलाल ने जवारी मंदिर के सामने बगलामुखी हवन किया, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है।

    By Bharat Sharma
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 11:28:32 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 01:10:27 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील राकेश किशोर इस समय खजुराहो में हैं। जिन्होंने बुधवार को मंदिर के दर्शन कर ध्यान लगाया था। गुरुवार को उन्होंने खजुराहो के जवारी मंदिर के सामने बगलामुखी हवन किया। इस दौरान मूर्ति को लेकर याचिका लगाने वाले राकेश दलाल सहित अन्य संत शामिल रहे। जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई।

    हवन पूजन करने के बाद वकील राकेश किशोर बागेश्वर धाम निकल गए। बागेश्वर धाम पर कल यानी सात नवंबर को निकली जा रही पद यात्रा को लेकर होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। बताया गया है कि बागेश्वर धाम की पद यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का समूह शामिल हो सकता है। इधर राकेश किशोर और राकेश दलाल की गतिविधियों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम भी नजर लगाए हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खजुराहो के अधिकारियों ने बताया कि जहां हवन पूजन किया गया है, वह क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में नहीं है।


