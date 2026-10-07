MP के छतरपुर में कार्रवाई का अजब-गजब मामला सामने आया, रविवार को बंद स्कूल का निरीक्षण, 68 शिक्षकों को नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। जिले में शिक्षा विभाग की अजब-गजब कार्रवाई का मामला समाने आया है। रविवार को अवकाश के दिन बंद स्कूल का अधिकारियों ने निरीक्षण कर लिया और 68 शिक्षकों को अनुपस्थित बताते हुए नोटिस भी जारी कर दिए गए।

हालांकि डीईओ ने सफाई देते हुए बताया है कि निरीक्षण शनिवार 3 अक्टूबर को किया गया था, लेकिन आदेश में गलती से 4 अक्टूबर टाइप हो गया है। बड़ामलहरा के शासकीय संदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला जिला शिक्षा विभाग से जारी नोटिस के अनुसार बड़ामलहरा के शासकीय संदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रविवार 4 अक्टूबर को भोपाल से पहुंची विशेष टीम और विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने दोपहर 3:00 बजे निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल का मुख्य गेट बंद मिला और सुरक्षा गार्ड भी मौके पर मौजूद नहीं था।