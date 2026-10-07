चना, मसूर, अरहर और उड़द जैसी फसलों को मध्य प्रदेश सरकार देगी बढ़ावा, 55 नई दाल मिलें होंगी स्थापित, 2442 करोड़ होंगे खर्च

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। धान, गेहूं जैसी अधिक पानी वाली फसलों के स्थान पर अब मध्य प्रदेश में कम पानी वाली चना, मसूर, अरहर, उड़द जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए दलहन मिशन के अंतर्गत पांच वर्ष में 2442 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है।

इसका उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है बल्कि प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करना भी है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बनें। 55 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी मिशन के तहत 55 नई दाल मिलें स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक मिल के लिए भारत सरकार से 25 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। बता दें, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 28 प्रतिशत से ज्यादा के योगदान के साथ देश में पहला है।

11 हजार करोड़ से अधिक का दलहन मिशन लागू भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश होने के बाद भी देश में लगभग 60 प्रतिशत दलहन का आयात करना पड़ रहा है। देश को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का दलहन मिशन लागू किया है। सरकार ने पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की इसमें मध्य प्रदेश की बड़ी भूमिका है क्योंकि यहां इसे विस्तार देने की संभावना अधिक है। इसे देखते हुए सरकार ने पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की है। इसमें अरहर, उड़द और मसूर के क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जलवायु अनुकूल बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी उत्पादन बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। उपज के भंडारण और प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर रहेगा। आमतौर पर उपज का उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान दहलन फसल की बोवनी से कतराते हैं।