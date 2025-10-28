मेरी खबरें
    Bageshwar Dham में दर्दनाक हादसा... खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा मासूम, बचाने के प्रयास में दादी के हाथ भी झुलसे

    MP News: छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र की बागेश्वर धाम में 2 साल की बच्चा खौलते हुए तेल में गिर गया। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया। बचाने के चक्कर में दादी के हाथ जल गए। दोनों को इलाज के लिए सेवादार जिला अस्पताल लेकर आए। जहां बर्न वॉर्ड में उनका इलाज जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 06:03:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 06:03:30 PM (IST)
    खौलते तेल की कढ़ाई में गिरा मासूम।

    HighLights

    1. दो साल का बच्चा समोसे की खौलती कढ़ाई में गिरा
    2. मासूम को बचाने के प्रयास में दादी के हाथ भी झुलसे
    3. राघव ओर महिला को इलाज के लिए भर्ती किया गया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। बमीठा थाना क्षेत्र की बागेश्वर धाम में 2 साल की बच्चा खौलते हुए तेल में गिर गया। उसकी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया। बचाने के चक्कर में दादी के हाथ जल गए। दोनों को इलाज के लिए सेवादार जिला अस्पताल लेकर आए। जहां बर्न वॉर्ड में उनका इलाज जारी है।

    खोलती तेल की कढ़ाई में गिरा मासूम

    जानकारी के अनुसार राघव पुत्र हरिओम वैष्णव उम्र 2 साल निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान का रहने वाला है। हरिओम वैष्णव अपनी दादी सरिता और 2 साल के बच्चे राघव के साथ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आया था। सोमवार शाम को हाथ ठेला दुकान पर समोसा खाने के लिए पहुंचा तभी बैल आपस में लड़ गए और उसकी दादी सरिता उसे हाथ में लिए थी धक्का लगने से राघव खौलते हुए समोसे की कढ़ाई में गिर गया जिससे वह बुरी तरह झुलस गया उसकी दादी ने उसे बचाने का प्रयास किया। जिससे उसके भी हाथ जल गए।


    मासूम का अस्पताल में चल रहा है इलाज

    सेवादार को जानकारी लगने पर वह एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंचे। जहां राघव ओर महिला को इलाज के बर्न वॉर्ड में भर्ती किया है। डॉ. रोशन द्विवेदी ने बताया कि केवल बच्चों को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बमीठा थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय ने बताया कि बागेश्वर धाम में आपस में बैल झगड़ रहे थे धक्का लगने से बच्चा तेल की कड़ाई में गिर गया था।

