MP में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, विपक्ष ने सरकार को घेरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छतरपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो बहुप्रसारित हुआ है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। सटई रोड स्थित कलेक्टर बंगले के बगल में संचालित ढाबे के कर्मचारी को ढाबा संचालक द्वारा पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। उमेश आदिवासी निवासी कुपी गांव ढाबे पर वेटर का काम करता था। बाद में उसने काम छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया। इसी बात से नाराज होकर ढाबा संचालक ने अपने साथी के साथ मिलकर उमेश को पकड़ लिया और उसके सिर व चेहरे पर लात-जूतों और डंडे से मारपीट की। पीड़ित ने पुलिस शिकायत में कहा है कि ढाबे में अवैध शराब बिक्री होती है और प्रशासन से आरोपितों की सांठगांठ है।

23 आपराधिक मामले दर्ज, पत्नी भाजुयमो पदाधिकारी: सिंघार वीडियो शेयर कर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा- ‘छतरपुर में आदिवासी व्यक्ति को भाजपा से जुड़े सतेंद्र सिंह चौहान और उसके साथियों ने बर्बरतापूर्वक पीटा। हाथ जोड़ने के बावजूद उन पर कोई रहम नहीं किया गया। वीडियो में वह कह रहा है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह शायद इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि सतेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ पहले से ही 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनकी पत्नी भारतीय जनता युवा मोर्चा की पदाधिकारी हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। भाजपा और उससे जुड़े लोग गरीबों और वंचितों पर अत्याचार कर रहे हैं। सरकार को सतेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, और यदि ढाबा सरकारी जमीन पर है, तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।’