आस्था और परंपरा का संगम : MP के झाबुआ में धूमधाम से मना गाय-गोहरी पर्व, उमड़ी भारी भीड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, झाबुआ: दीपावली के अगले दिन झाबुआ में हर साल की तरह इस बार भी प्राचीन गाय-गोहरी पर्व बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया गया। मंगलवार की शाम को गोवर्धननाथ जी की हवेली से शुरू हुई यह परिक्रमा स्थानीय संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम बनी।

हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरी भक्त शामिल हुए। आयोजन के दौरान हवेली से आजाद चौक, सुभाष मार्ग और नेहरू मार्ग होते हुए परिक्रमा की गई। परिक्रमा के समय मन्नतधारी उल्टे लेट गए और उनके ऊपर से गायों को निकालकर रस्म पूरी की गई।