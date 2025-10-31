Cough syrup Case में आया नया मोड़... डॉ. सोनी की पत्नी पर भी केस दर्ज, सबूत मिटाने का है आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जहरीले 'कोल्डरिफ कफ सिरप' से 24 मासूम बच्चों की मौत के मामले में एसआईटी की कार्रवाई की गति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामले में आरोपित बनाए गए तीन महत्वपूर्ण लोग जिनमें मुख्य डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जांच में हुई लापरवाही की सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को महज दो दिन पहले ही सह-आरोपित बनाया गया है, जबकि वह उस मेडिकल स्टोर का संचालन कर रही थीं, जहां से कोल्ड्रिफ सिरप की बिक्री हुई थी।

ज्योति सोनी, डॉ. सोनी के क्लीनिक के बगल से मेडिकल स्टोर चलाती थीं, उनकी संलिप्तता पहले ही सामने आ चुकी थी, फिर भी पुलिस ने उन्हें देर से आरोपित बनाया। आरोपित बनाए जाने के बाद से ही ज्योति सोनी फरार हैं और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है।

सबूत मिटाने का आरोप ज्योति सोनी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बच्चों की मौत के बाद अपने पति डॉ. प्रवीण सोनी को बचाने के प्रयास में मेडिकल स्टोर का रेकॉर्ड खुर्द-बुर्द कर दिया। जांच में सामने आया है कि मेडिकल स्टोर से 66 कफ सिरप का कोई रिकॉर्ड अब तक नहीं मिल पाया है। इसी मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट सौरभ जैन को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दो अन्य डॉक्टर भी गिरफ्त से दूर जांच में लापरवाही का एक और बड़ा पहलू यह है कि बाद में आरोपित बनाए गए परासिया के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. ठाकुर और डॉ. सिद्दीकी को भी पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एसडीओपी परासिया जितेंद्र जाट, जो एसआईटी को लीड कर रहे हैं, का कहना है किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच लगातार जारी है और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज किए गए हैं।"