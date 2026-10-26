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छिंदवाड़ा में ढाबे पर पहले खाया खाना, बिल देखकर गालियां दीं; पेट्रोल भरी पन्नी फेंकी

परासिया थाना के सोनापिपरी स्थित बड़ा बावर्ची ढाबा में खाने के बिल को लेकर विवाद के बाद पेट्रोल बम फेंककर आग लगाने और कर्मचारियों की जान लेने की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है।

By Ashish MishraEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 12:29:30 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 12:41:16 PM (IST)
छिंदवाड़ा में ढाबे पर पहले खाया खाना, बिल देखकर गालियां दीं; पेट्रोल भरी पन्नी फेंकी
पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग
  2. भुगतान के दौरान खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद
  3. पेट्रोल भरी पन्नी फेंककर कर्मि‍यों को निशाना बनाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। ढाबा संचालक की ओर से दिए गए शिकायत आवेदन में युवक-युवती पर जातिसूचक गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और दोबारा लौटकर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद

शिकायत पत्र में पीडि़त का कहना है क‍ि 23 अक्टूबर 2026 की देर रात सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 28 जेडएल 9111 से एक युवक और युवती ढाबे पर खाना खाने पहुंचे थे। भोजन के भुगतान के दौरान खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद हुआ।


कार में बैठे-बैठे आमलेट बनाने को कहा

शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस दौरान दोनों ने जातिसूचक अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वे छिंदवाड़ा की ओर चले गए। कुछ समय बाद दोनों फिर ढाबे पर लौटे और कार में बैठे-बैठे अंडे का आमलेट बनाने को कहा। इसके बाद वे दोबारा परासिया की ओर चले गए।

पेट्रोल से भरी पन्नी फेंककर मारी

ढाबा संचालक ने आरोप लगाया है कि इसके बाद संबंधित लोग फिर लौटे और कथित तौर पर पेट्रोल से भरी पन्नी फेंककर ढाबे तथा वहां मौजूद कर्मचारियों को निशाना बनाया।

पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड

शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस घटना का उद्देश्य ढाबे को आग लगाकर नुकसान पहुंचाना और कर्मचारियों को जलाकर जान से मारना था। पूरी घटना ढाबे में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।

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