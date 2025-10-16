मेरी खबरें
    जहरीले कफ सीरप के बाद छिंदवाड़ा में अब पानी से फैली बीमारी, 10 लोगों की हालत गंभीर

    By Ashish Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 02:43:54 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 02:43:54 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा/अमरवाड़ा। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा राजोला में उल्टी, दस्त बुखार के मरीजों का सतत उपचार किया जा रहा है। सीएमएचओ डा. नरेश गोन्नाडे ने बताया कि बुधवार को अमरवाड़ा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम राजोला में उल्टी दस्त और बुखार के मरीजों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तरीय और विकासखंड स्तरीय गठित चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। संयुक्त टीम के द्वारा सर्विलेंस कार्य किया जा रहा है। विभागीय टीम और मैदानी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर सर्वे के दौरान 458 घरों में सर्वे किया गया है।

    ग्राम राजोला के ग्राम पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र मे दस बिस्तर का अस्थाई अस्पताल में 374 मरीजों को त्वरित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और 141 मरीजों को आईवी फ्लूइड के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। सभी मरीजों को आवश्यक दवाएं वितरित की गई हैं। जिला स्तरीय चिकित्सकीय टीम में डॉ धीरज दवंडे डीएचओ, डा राहुल नाग एपिडेमियोलाजिस्ट, डा हर्षवर्धन लोनकर, डा सुमित मोहबे, डा अजय राजपूत, डा. सुनील कुमार बाजिया और ब्लाक स्तरीय टीम में डा करुष ठाकुर, बीएमओ डा अहमद, आबीएसके चिकित्सक अखिलेश देशमुख बीपीएम, सीएचओ, एएनएम और एमपीडब्ल्यू और विकासखंड स्तरीय टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है।


    सूचना से प्रशासन हरकत में आया

    गौरतलब है कि जिले के अमरवाड़ा विकासखंड के ग्राम राजोला में मंगलवार दोपहर अचानक ग्रामीणों को उल्टी-दस्त होने की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने एसडीएम अमरवाड़ा हेमकरण धुर्वे, प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल गांव भेजा। जांच और इलाज के दौरान लगभग 233 लोगों का उपचार किया गया। इनमें से 93 मरीजों को ड्रिप लगाई गई, 10 गंभीर मरीजों को सिंगोड़ी अस्पताल रेफर किया गया, जबकि 150 ग्रामीणों को दवाएं दी गईं। गांव में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने 4 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा जा सके।

    टंकी को सफाई करने का निर्देश

    इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने तुरंत जिला कलेक्टर हरेंद्र नारायण सिंग को फोन कर स्थिति से अवगत कराया। विधायक के निर्देश पर अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तुरंत गांव पहुंचकर प्रभावितों को स्वास्थ्य सेवाएं देने का आदेश दिया गया। साथ ही, पीएचई विभाग के एसडीओ चौधरी को टंकी की सफाई कर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि दीपक नेमा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनू सरसबर, वरिष्ठ नेता डॉ. उमेश शर्मा, मुकेश सूर्यवंशी, रमेश पहलवान, प्रसादी पटेल, अमरवाड़ा एसडीएम हेमकरण धुर्वे, जनपद सीईओ जयदेव शर्मा, बीएमओ डॉ. करुष ठाकुर, तहसीलदार सृष्टि डेहरिया, तहसीलदार भूरिया, एसडीओ पीएचई चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

