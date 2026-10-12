छिंदवाड़ा के पंडालों में बजरंग दल का हंगामा, कहा कि गरबा के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शहर में नवरात्र के दौरान प्रस्तावित गरबा आयोजनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गरबा पंडालों में नियोन, बॉलीवुड और हेलोवीन जैसी थीम पर आयोजन किए जाने की चर्चाओं के बीच बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। संगठन ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों की अनुमति निरस्त करने की मांग की है।
बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि गरबा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा आयोजन है। ऐसे में इसके आयोजन में ऐसी थीम या गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के विपरीत हों। संगठन ने चेतावनी दी है कि गरबा के नाम पर पश्चिमी संस्कृति से जुड़े आयोजन और कथित अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
संगठन का दावा है कि इस संबंध में पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रशासन को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस बार भी संगठन ने प्रशासन से गरबा आयोजनों की निगरानी करने और आयोजन की थीम सहित अन्य व्यवस्थाओं की जांच करने की मांग की है।
बजरंग दल ने कहा कि नवरात्र के दौरान होने वाले आयोजनों में धार्मिक मर्यादा और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। संगठन ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों की अनुमति पर पुनर्विचार करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है।
वहीं, गरबा आयोजनों को लेकर प्रशासन की ओर से अनुमति और नियमों के संबंध में अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। आयोजन समितियों की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
यह भी पढ़ें- मौत के बाद भी लाॅग-इन नहीं हो पाई संपत्ति, जबलपुर में डिजिटल विरासत ने खोली कानून की नई खिड़की