छिंदवाड़ा के पंडालों में बजरंग दल का हंगामा, कहा कि गरबा के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शहर में नवरात्र के दौरान प्रस्तावित गरबा आयोजनों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गरबा पंडालों में नियोन, बॉलीवुड और हेलोवीन जैसी थीम पर आयोजन किए जाने की चर्चाओं के बीच बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। संगठन ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों की अनुमति निरस्त करने की मांग की है।

गरबा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा आयोजन बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि गरबा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा आयोजन है। ऐसे में इसके आयोजन में ऐसी थीम या गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक भावनाओं के विपरीत हों। संगठन ने चेतावनी दी है कि गरबा के नाम पर पश्चिमी संस्कृति से जुड़े आयोजन और कथित अश्लीलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।