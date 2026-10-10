मौत के बाद भी लाॅग-इन नहीं हो पाई संपत्ति, जबलपुर में डिजिटल विरासत ने खोली कानून की नई खिड़की

सुरेन्द्र दुबे, नईदुनिया, जबलपुर। संपत्ति की विरासत अब केवल जमीन के दस्तावेजों, बैंक खातों और तिजोरी की चाबियों में बंद नहीं है। उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी डिजिटल दुनिया में पहुंच गया है, जहां संपत्ति मौजूद है, उसका मूल्य भी है, लेकिन मालिक के जाने के बाद परिवार के लिए उस तक पहुंचना असंभव हो सकता है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि वारिस कौन है, बल्कि यह भी है कि वारिस अपनी संपत्ति तक पहुंचेगा कैसे।

अदालत तक पहुंचा डिजिटल जीवन पांच मई 2026 को गांधीनगर की एक सिविल अदालत ने मृत व्यक्ति के आईक्लाउड खाते और उसमें सुरक्षित तस्वीरों, वीडियो तथा अन्य डिजिटल सामग्री तक पहुंच के लिए उसकी बेटी को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए। यह घटनाक्रम बताता है कि उत्तराधिकार की पारंपरिक अवधारणाओं के सामने अब डिजिटल रिकाॅर्ड भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न बनकर उभर रहे हैं।