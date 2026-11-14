छिंदवाड़ा में लोकायुक्त भोपाल ने पचमढ़ी के वन विभाग में पदस्थ एसडीओ के घर मारा छापा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। लोकायुक्त भोपाल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ फॉरेस्ट संजू कुमार शर्मा के यहां छापा मारा है।

वन विभाग में एसडीओ के पद पर संजू शर्मा पदस्थ

छिंदवाड़ा के प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित मकान में कार्रवाई चल रही है । पचमढ़ी में वन विभाग में एसडीओ के पद पर संजू शर्मा पदस्थ हैं ।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

छिंदवाड़ा के अलावा अन्य ठिकानों पर भी चल रही है कार्रवाई परंतु उसके विवरण उपलब्ध नहीं। जांच के बाद छापे में मिली संपत्ति का खुलासा होगा।

विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आए

शुरुआती जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा के अलावा अन्य ठिकानों पर भी लोकायुक्त की टीमें कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, हालांकि उनके विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आए हैं।

संपत्तियों और बैंक खातों की बारीकी से जांच

फिलहाल, लोकायुक्त टीम द्वारा घर के अंदर दस्तावेजों, संपत्तियों और बैंक खातों की बारीकी से जांच-पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही छापे में मिली कुल संपत्ति और खुलासे की आधिकारिक जानकारी सामने आ सकेगी।

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