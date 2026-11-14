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जबलपुर में स्कूली वैन में कांच तोड़कर घुसे तेज रफ्तार मालवाहक पर लदे पाइप, दो बच्चे घायल

आसपास के लोग तत्काल मदद के लिए पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला। पाइप सड़क पर गिरने और भीड़ जुटने से कुछ देर के लिए जाम के हालात बन गए।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 08:28:36 AM (IST)Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 08:28:36 AM (IST)
जबलपुर में स्कूली वैन में कांच तोड़कर घुसे तेज रफ्तार मालवाहक पर लदे पाइप, दो बच्चे घायल
दमोह नाका के पास हादसे के बाद खड़ा मालवाहक। सौजन्‍य सोशल मीडिया

HighLights

  1. मालवाहक के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा
  2. दो छात्र-छात्रा कांच के टुकड़े लगने से घायल हो गए
  3. मालवाहक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। दमोह नाका के पास तेज रफ्तार एक मालवाहक वाहन में रखे लोहे के पाइप स्कूल वैन का पिछला कांच तोड़ते हुए अंदर जा घुसे।

बच्ची की गर्दन में कांच लगने से खून निकलने लगा

अचानक हुए इस हादसे से वैन में सवार बच्चों में चीख-पुकार मच गई। दो छात्र-छात्राएं कांच के टुकड़े लगने से घायल हो गए। इनमें एक बच्ची की गर्दन में कांच लगने से खून निकलने लगा।

दमोह नाका निवासी सुनील शर्मा स्कूल वैन चलाता है

गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मामले में कोतवाली पुलिस ने मालवाहक ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दमोह नाका निवासी सुनील शर्मा स्कूल वैन चलाता है।

ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया

तैय्यब अली स्थित क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल के अवकाश के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रहे थे। वैन पंजाब बैंक कालोनी के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे मालवाहक (एमपी 20 जेडवाय 3422) के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया।

ब्रेक लगाते ही पाइप कांच को तोड़ते हुए भीतर घुसे

मालवाहक के ऊपर लोहे के पाइप लोड थे। ब्रेक लगाते ही मालवाहक में बंधे लोहे के पाइप खिसककर वैन के पिछले कांच को तोड़ते हुए भीतर घुस गए।

वैन में सवार बच्चे घबराकर नीचे झुक गए

हादसे के बाद वैन में सवार बच्चे घबराकर नीचे झुक गए। आसपास के लोग तत्काल मदद के लिए पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला। पाइप सड़क पर गिरने और भीड़ जुटने से कुछ देर के लिए जाम के हालात बन गए। एक घायल बच्ची के पिता ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।


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