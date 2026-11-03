छिंदवाड़ा: कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मधुमक्खियों ने मचाया आतंक, सुरक्षित स्थानों की ओर भागे लोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकल आईं और शिकायत लेकर पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया।

मधुमक्खियों के अचानक हमले से कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए। कुछ देर के लिए जनसुनवाई स्थल पर भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान लोग मधुमक्खियों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखाई दिए।