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छिंदवाड़ा: कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मधुमक्खियों ने मचाया आतंक, सुरक्षित स्थानों की ओर भागे लोग

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकल आईं और शिकायत लेकर पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया।

By Ashish MishraEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 06:25:35 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 06:30:39 PM (IST)
छिंदवाड़ा: कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मधुमक्खियों ने मचाया आतंक, सुरक्षित स्थानों की ओर भागे लोग
कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में मधुमक्खियों के हमले से मची अफरा-तफरी

HighLights

  1. कलेक्ट्रेट के गेट पर टूटा मधुमक्खियों का छत्ता
  2. जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे लोग
  3. जनसुनवाई स्थल से मधुमक्खियों के छत्ते हटाने की उठी मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई के दौरान उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार के पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते से बड़ी संख्या में मधुमक्खियां निकल आईं और शिकायत लेकर पहुंचे लोगों पर हमला कर दिया।

मधुमक्खियों के अचानक हमले से कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागते नजर आए। कुछ देर के लिए जनसुनवाई स्थल पर भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान लोग मधुमक्खियों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर जाते दिखाई दिए।


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किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं

हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्य द्वार के पास लगे मधुमक्खियों के छत्ते को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

जनसुनवाई में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आम नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, ऐसे में परिसर में मौजूद मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

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