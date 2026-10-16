छिंदवाड़ा के जिला पंचायत उपाध्यक्ष व किसान नेता अमित सक्सेना ने छोड़ी भाजपा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले की राजनीतिक गलियारों में उस वक्त सनसनी फैल गई जब जिला पंचायत उपाध्यक्ष और प्रमुख भाजपा किसान नेता अमित सक्सेना ने पार्टी की प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता से अपना त्यागपत्र सीधे भाजपा जिलाध्यक्ष को भेज दिया।

किसानों के मुद्दों पर रैली के बाद उठाया यह कदम यह कदम पार्टी द्वारा अनुशासनहीनता का नोटिस दिए जाने और किसानों के मुद्दों पर निकाली गई रैली के बाद उठाया गया। छिंदवाड़ा जिले के किसानों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग को लेकर जनपद उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने एक विशाल किसान रैली 13 अक्टूबर को निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने की रूपरेखा तैयार की थी।