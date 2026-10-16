जबलपुर के बड़ी खेरमाई मेले में पोस्टर से विवाद, गैर हिंदुओं से सामान न खरीदने की अपील

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बड़ी खेरमाई मंदिर परिसर में लगे मेले में लगाए गए कुछ पोस्टरों को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। विश्व हिंदू महासंघ की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में हिंदू श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे गैर हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदें। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के बीच यह पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं।

पोस्टरों में हिंदू समाज के लोगों से खरीदारी को लेकर विशेष अपील की गई है। संगठन की ओर से इसे अपने संदेश के तौर पर प्रचारित किया गया है। वहीं, दूसरी ओर मेले में दुकानें लगाने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने इस तरह की अपील पर आपत्ति जताई है।

मेले में सभी लोग करते हैं कारोबार

उनका कहना है कि मेले में सभी समुदायों के लोग कारोबार करते हैं और इस तरह किसी समुदाय विशेष की दुकानों से सामान नहीं खरीदने की अपील करना उचित नहीं है।

खेरमाई मेले में यह मुद्दा चर्चा का विषय

पोस्टरों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद खेरमाई मेले में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों और मेलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में इस तरह के संदेशों से माहौल प्रभावित हो सकता है।

प्रतिक्रियाओं और प्रशासन के रुख पर नजर

फिलहाल पोस्टर लगाने को लेकर प्रशासन की ओर से किसी कार्रवाई या आधिकारिक बयान की जानकारी सामने नहीं आई है। मेले में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मामले को लेकर दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाओं और प्रशासन के रुख पर नजर बनी हुई है।