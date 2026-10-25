'शराब के लिए पैसे दो' कहकर बेटे ने किया हंगामा, छिंदवाड़ा में गुस्से में पिता ने सिर पर डंडे से पीटकर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मोहखेड़ पुलिस ने अज्ञात हत्या के मामले का तीन दिन में पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कमलेश पिता मेहताप की हत्या के मामले में उसके पिता मेहताप पिता रूपू राऊत (65) जाति पवार निवासी ग्राम कामठी थाना मोहखेड़ को गिरफ्तार किया है।

शराब पीकर विवाद करने पर की हत्या

वारदात 28 सितंबर की है, रात 11 से 12 बजे के बीच मृतक कमलेश राऊत शराब पीकर आया और पैसा दो, कहकर झगड़ा विवाद कर गाली गलौच करने लगा। समझाने पर वो नहीं माना तो आरोपित पिता ने एक लकड़ी की पटिया से सिर में मार दिया। धकेलते हुये बेडरूम ले जाकर जोर से धक्का दे दिया, जिससे पलंग पेटी के सिराने में लगी एंगल लग जाने के कारण वो जमीन पर गिर गया। शरीर से कोई हलचल नहीं होने पर जमीन पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया, फिर खेत चला गया। पिता ने लकड़ी की पटिया से सिर में मारकर हत्या करना स्वीकार किया ।