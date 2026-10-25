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'शराब के लिए पैसे दो' कहकर बेटे ने किया हंगामा, छिंदवाड़ा में गुस्से में पिता ने सिर पर डंडे से पीटकर मार डाला

छिंदवाड़ा पुलिस ने तीन दिन में हत्या का पर्दाफाश कर लिया है। शराब के नशे में पैसों के लिए विवाद करने पर पिता ने ही बेटे को लकड़ी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया था।

By Ashish MishraEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 25 Oct 2026 12:24:38 PM (IST)Updated Date: Sun, 25 Oct 2026 12:24:38 PM (IST)
'शराब के लिए पैसे दो' कहकर बेटे ने किया हंगामा, छिंदवाड़ा में गुस्से में पिता ने सिर पर डंडे से पीटकर मार डाला
छिंदवाड़ा में गुस्से में पिता ने सिर पर डंडे से पीटकर मार डाला। (नईदुनिया)

HighLights

  1. मोहखेड़ पुलिस ने 3 दिन में सुलझाई हत्या की गुत्थी।
  2. शराबी बेटा पैसों के लिए पिता से कर रहा था विवाद।
  3. गुस्से में आकर पिता ने लकड़ी की पटिया से पीटा।

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मोहखेड़ पुलिस ने अज्ञात हत्या के मामले का तीन दिन में पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने कमलेश पिता मेहताप की हत्या के मामले में उसके पिता मेहताप पिता रूपू राऊत (65) जाति पवार निवासी ग्राम कामठी थाना मोहखेड़ को गिरफ्तार किया है।

शराब पीकर विवाद करने पर की हत्या

वारदात 28 सितंबर की है, रात 11 से 12 बजे के बीच मृतक कमलेश राऊत शराब पीकर आया और पैसा दो, कहकर झगड़ा विवाद कर गाली गलौच करने लगा। समझाने पर वो नहीं माना तो आरोपित पिता ने एक लकड़ी की पटिया से सिर में मार दिया। धकेलते हुये बेडरूम ले जाकर जोर से धक्का दे दिया, जिससे पलंग पेटी के सिराने में लगी एंगल लग जाने के कारण वो जमीन पर गिर गया। शरीर से कोई हलचल नहीं होने पर जमीन पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया, फिर खेत चला गया। पिता ने लकड़ी की पटिया से सिर में मारकर हत्या करना स्वीकार किया ।


जांच में हत्या के कारणों का हुआ खुलासा

  • उप पुलिस अधीक्षक (अजाक) सुनील कुमार बरकडे के मार्गदर्शन में मृतक कमलेश की हत्या केे मामले की जांच की गई, जिसमें मृतक के गले को दबाकर चोट पहुंचाने की कोशिश की बात सामने आई। जिसके बाद आरोपित के विरूद्ध धारा 103 भा न्यासं. का अपराध कायम किया गया।

  • घटना कारित करने वाले अज्ञात आरोपित की तलाश पतासाजी कर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मर्ग जांच दौरान मर्ग इंटीमेशन, मर्ग पंचानामा, घटना स्थल निरीक्षण,पी.एम. रिपोर्ट,वारसानों के कथन एवं पंचानों के कथनों से पाया कि मृतक कमलेश की मृत्यु किसी ठोस वस्तु से सिर में मारकर गंभीर चोट पहुंचाने के कारण हुई है।

पूछताछ में संदेही पिता ने कबूला जुर्म

विशेष टीम के प्रभारी सुनील उइके द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा घटना के आस - पडोस के गवाहों से पता चला की घर के सदस्यों का आपस में ही झगडा विवाद होते रहता था, जो संदेही मेहताप (मृतक का पिता) से लगातार पूछताछ के दौरान संदेही ने जुर्म कबूल किया।

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