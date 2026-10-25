जबलपुर नगर निगम में करोड़ों का घोटाला! 2 करोड़ की स्वीपिंग मशीन पौने 10 करोड़ में खरीदी, कांग्रेस का बड़ा आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में सामानों की खरीदी को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस पार्षद दल ने नगर निगम प्रशासन पर भी गंभीर आरोप मढ़े हैं। नगर निगम में मशीनों और वाहनों की खरीदी से लेकर सरकारी दुकानों के आवंटन में कांग्रेस पार्षद दल ने अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

शनिवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में नेता प्रतिपक्ष अमरीश दुबे, उपनेता प्रतिपक्ष शगुफ्ता उस्मानी और सचेतक अयोध्या तिवारी ने कांग्रेस पार्षद दल ने 31 जनवरी 2025 को उठाए गए मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि तीन रोड स्वीपिंग मशीनों की कीमत करीब दो करोड़ रुपए होने के बावजूद इन्हें पौने 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया। पूर्व में खरीदी गई दो स्वीपिंग मशीनों की गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं पर भी सवाल उठाए गए।