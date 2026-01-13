Chhindwara News: लावारिस काजू की मिठाई खाने से दूसरी मौत, चौकीदार के बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग की भी गई जान

छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। जुन्नारदेव में बहुचर्चित मिठाई कांड में मंगलवार सुबह एक और दुर्भाग्यशाली खबर मिल गई। जब इस मामले में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे एक ही परिवार के चार सदस्यों में से गंभीर बुजुर्ग की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस मामले में यह दूसरी मौत है। इससे पहले ही जिले के एक नामचीन निजी अस्पताल में पीएचई विभाग के चौकीदार की भी कथित तौर पर मौत हो चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के जिला अस्पताल में इलाज करा रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग सुंदरलाल कचोरिया की भी मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि इस मामले में जिला प्रशासन के खाद्य अमले सहित स्थानीय पुलिस के द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब तक उसे अज्ञात लावारिस थैली को रखने वाले व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा इस मिठाई के स्रोत की जानकारी को लगाना अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है।