Chhindwara News: लावारिस काजू की मिठाई खाने से दूसरी मौत, चौकीदार के बाद 75 वर्षीय बुजुर्ग की भी गई जान

छिंदवाड़ा, नईदुनिया प्रतिनिधि। जुन्नारदेव में बहुचर्चित मिठाई कांड में मंगलवार सुबह एक और दुर्भाग्यशाली खबर मिल गई। जब इस मामले में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे एक ही परिवार के चार सदस्यों में से गंभीर बुजुर्ग की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस मामले में यह दूसरी मौत है। इससे पहले ही जिले के एक नामचीन निजी अस्पताल में पीएचई विभाग के चौकीदार की भी कथित तौर पर मौत हो चुकी है।
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार तड़के जिला अस्पताल में इलाज करा रहे 75 वर्षीय बुजुर्ग सुंदरलाल कचोरिया की भी मृत्यु हो चुकी है। गौरतलब है कि इस मामले में जिला प्रशासन के खाद्य अमले सहित स्थानीय पुलिस के द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब तक उसे अज्ञात लावारिस थैली को रखने वाले व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा इस मिठाई के स्रोत की जानकारी को लगाना अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है।
इस मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्या तामिया मार्ग पर मिली यह मिठाई के डब्बे वाली लावारिस थैली किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष मकसद से रखी गई थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि यह मामले में कोई विशेष योजना या साजिश के तहत इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया हो?
इस मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि डब्बे में पाई गई मिठाई का विनिर्माण या विक्रय इस क्षेत्र में आम तौर पर नहीं किया जाता है। यदि इस मामले में कोई साजिश है तो फिर इसका यह भी कारण है की थैली और मिठाई के डब्बे और थैली पर किसी प्रतिष्ठान का नाम अंकित ना होना भी साजिश की ओर इंगित कर रहा है। माना जा रहा है कि यह मिठाई किसी अन्य दूसरे शहर के अन्यत्र बाजार से लाकर मकसद विशेष से रखी जा सकती है।