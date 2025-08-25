छिंदवाड़ा पुलिस का विशेष अभियान : 29 कारों से निकाली गई काली फिल्म, 116 वाहनों पर हुए एक्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश पर, छिंदवाड़ा पुलिस ने शहर में घूम रही काली फिल्म लगी कारों और मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत कुल 29 कारों से काली फिल्म हटाई गई और 2 बुलेट मोटरसाइकिलों से मॉडिफाइड साइलेंसर निकाले गए।

यातायात उप पुलिस अधीक्षक रामेश्वर चौबे ने बताया कि शहर की सड़कों पर अक्सर काली फिल्म लगी और दूसरे राज्यों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखी जा रही थीं। इसी को देखते हुए, यातायात पुलिस और जिले के सभी थानों की पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। 29 कारों से काली फिल्म हटाकर 14,500 का समंस शुल्क वसूला गया। 2 बुलेट मोटरसाइकिलों के मॉडिफाइड साइलेंसर हटाकर 2,000 का समंस शुल्क लिया गया।

85 वाहनों पर की गई कार्रवाई बिना हेलमेट और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 85 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिनसे 38,100 का जुर्माना वसूला गया। कुल मिलाकर, 116 वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 54,600 का समंस शुल्क वसूला गया। कार में बैठे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती इसके अतिरिक्त, विशेष अभियान के तहत 169 ऑटो रिक्शा (तीन पहिया वाहन) और उनके चालकों की भी सघन जांच की गई। पुलिस के अनुसार, कारों के शीशों पर काली फिल्म लगवाने पर प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य अपराधों पर लगाम लगाना है। काली फिल्म लगे होने से वाहन के अंदर बैठे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती, जिसका फायदा अपराधी अक्सर किसी अपराध को अंजाम देने या भागने के लिए उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।