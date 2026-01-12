मेरी खबरें
    कार में रह गया बच्चा, पति-पत्नी शॉपिंग में व्यस्त...कांच तोड़कर बाहर निकाला

    By Ashish MishraEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 10:00:35 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 10:42:51 PM (IST)
    कांच तोड़कर बच्‍चे को कार से बाहर निकाला गया।

    1. बच्चे को छोड़ पति-पत्नी शॉपिंग करने चले गए थे।
    2. और गाड़ी की चाबी कार के अंदर ही रह गई थी।
    3. गेट खोला गया और बच्चे को बाहर निकाला गया।

    छिंदवाड़ा। सोमवार शाम छिंदवाड़ा के फव्वारा चौक पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बच्चा कार में बंद नजर आया। बताया गया कि बच्चे को छोड़कर पति-पत्नी शॉपिंग करने चले गए थे और गाड़ी की चाबी कार के अंदर ही रह गई थी। बाद में कार का कांच तोड़कर किसी तरह गेट खोला गया और बच्चे को बाहर निकाला गया।

    इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा हैं कि कार किसी विश्वकर्मा परिवार की थी लेकिन जब तक भीड़ जुटी परिवार वहां से चला गया था।

    15 मिनट की देरी पड़ जाती भारी

    बताया जा रहा है कि अगर रेस्क्यू में 15 मिनिट की देरी हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। हॉस्पिटल में काम करने वाले निलेश ने समय रहते बच्‍चे का रेस्क्यू कर लिया। बताया जा रहा कि बच्चे की उम्र करीब डेढ़ साल की है।


