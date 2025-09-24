छिंदवाड़ा में बच्चों की जान से खिलवाड़, मिड-डे मील की खीर में मिलीं इल्लियां और लार्वा, लोगों में जमकर गुस्सा

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के चौरई विकासखंड के ग्राम बगदरी से मिड-डे मील में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी गई खीर में जिंदा इल्लियां और लार्वा मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासी राकेश पटेल ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब एक मासूम बच्चा आंगनबाड़ी से खीर का डिब्बा घर लेकर आया।

बच्चे के घर पर हुआ खुलासा परिजनों ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें बड़ी-बड़ी इल्लियां और रेंगते लार्वा दिखाई दिए। इसके अलावा पूड़ी में भी घुन पाए गए। यह भयानक नजारा देखकर परिवार हैरान रह गया और तुरंत गांव के अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। यह खीर एक स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार की गई थी। इस घटना से ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों में भारी आक्रोश है।