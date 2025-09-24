मेरी खबरें
    छिंदवाड़ा में बच्चों की जान से खिलवाड़, मिड-डे मील की खीर में मिलीं इल्लियां और लार्वा, लोगों में जमकर गुस्सा

    MP News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिड-डे मील में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी गई खीर में जिंदा इल्लियां और लार्वा मिलने से हड़कंप मच गया है। यह घटना तब सामने आई, जब एक मासूम बच्चा आंगनबाड़ी से खीर का डिब्बा घर लेकर आया।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 09:42:57 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 09:42:57 PM (IST)
    1. मिड-डे मील में दिखी बड़ी लापरवाही
    3. छिंदवाड़ा के घटना से लोगों में जमकर गुस्सा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के चौरई विकासखंड के ग्राम बगदरी से मिड-डे मील में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी गई खीर में जिंदा इल्लियां और लार्वा मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय निवासी राकेश पटेल ने बताया कि यह घटना तब सामने आई, जब एक मासूम बच्चा आंगनबाड़ी से खीर का डिब्बा घर लेकर आया।

    बच्चे के घर पर हुआ खुलासा

    परिजनों ने जैसे ही डिब्बा खोला, उसमें बड़ी-बड़ी इल्लियां और रेंगते लार्वा दिखाई दिए। इसके अलावा पूड़ी में भी घुन पाए गए। यह भयानक नजारा देखकर परिवार हैरान रह गया और तुरंत गांव के अन्य लोगों को इसकी सूचना दी। यह खीर एक स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार की गई थी। इस घटना से ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों में भारी आक्रोश है।

    ग्रामीणों ने उठाए सवाल, कार्रवाई की मांग

    ग्रामीण नितिन पटेल ने इस घटना को बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ बताया। उन्होंने कहा कि जिस योजना का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन देना है, वह उनकी सेहत के लिए खतरा बन गई है। उन्होंने मिड-डे मील की गुणवत्ता और निगरानी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यह मामला मिड-डे मील योजना की गुणवत्ता नियंत्रण पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, और प्रशासन की आँखें खोलने वाला साबित हो सकता है।

