MP के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा: मां के सामने ही कुएं में कूदा 9वीं का छात्र, 11 घंटों के बाद भी नहीं निकला शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: देहात थाना अंतर्गत बजरंग नगर में शनिवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ, जहां 9वीं कक्षा के छात्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय सार्थक वानखेड़े, निवासी बजरंग नगर वार्ड क्रमांक 39, सुबह लगभग 9 बजे अपने घर की छत पर खेल रहा था। उसी दौरान उसकी मां पूनम वानखेड़े ने उसे नीचे बुलाया।

पहली बार आवाज देने पर जब सार्थक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसकी मां ने दोबारा आवाज लगाई। तभी अचानक सार्थक ने घर के ठीक बगल में बने कुएं की ओर दौड़ते हुए अपनी मां के सामने ही कुएं में छलांग लगा दी। यह देखकर उसकी मां घबराकर तुरंत परिजनों को बुलाने दौड़ीं। जानकारी मिलते ही घर वाले और आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए रेस्क्यू शुरू करवाया।