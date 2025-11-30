मेरी खबरें
    MP के छिंदवाड़ा में दर्दनाक हादसा: मां के सामने ही कुएं में कूदा 9वीं का छात्र, 11 घंटों के बाद भी नहीं निकला शव

    मध्य-प्रदेश के छिंदवाड़ा के देहात थाना क्षेत्र के बजरंग नगर में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 16 वर्षीय सार्थक वानखेड़े ने अपनी मां के सामने ही घर के पास बने कुएं में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तेजी से रेस्क्यू शुरू किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 09:25:24 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 09:35:28 PM (IST)
    MP के छिंदवाड़ा में 9वीं कक्षा के छात्र ने कुएं में लगाई छलांग, रेस्क्यू जारी

    1. 11 घंटे से चल रहा रेस्क्यू अभियान
    2. कुएं में पानी-कचरा रेस्क्यू में बाधा
    3. पुलिस और SDRF मौके पर मौजूद

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा: देहात थाना अंतर्गत बजरंग नगर में शनिवार सुबह एक दुखद हादसा हुआ, जहां 9वीं कक्षा के छात्र की कुएं में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय सार्थक वानखेड़े, निवासी बजरंग नगर वार्ड क्रमांक 39, सुबह लगभग 9 बजे अपने घर की छत पर खेल रहा था। उसी दौरान उसकी मां पूनम वानखेड़े ने उसे नीचे बुलाया।

    पहली बार आवाज देने पर जब सार्थक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उसकी मां ने दोबारा आवाज लगाई। तभी अचानक सार्थक ने घर के ठीक बगल में बने कुएं की ओर दौड़ते हुए अपनी मां के सामने ही कुएं में छलांग लगा दी। यह देखकर उसकी मां घबराकर तुरंत परिजनों को बुलाने दौड़ीं। जानकारी मिलते ही घर वाले और आसपास के लोग एकत्रित हो गए। कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए रेस्क्यू शुरू करवाया।


    पुलिस ने बताया कि कुएं में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है और उसके साथ बड़ी मात्रा में कचरा जमा है, जिसके कारण रेस्क्यू कार्य बेहद कठिन हो गया है। स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया, जो सुबह से ही लगातार कुएं का पानी निकालकर शव की तलाश में जुटी हुई है।

    करीब 11 घंटों से जारी इस अभियान में टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस और SDRF लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का शव जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके।

