ग्वालियर में बिलिंग व्यवस्था में गड़बड़ी से हड़कंप, दो माह का बकाया बताकर वसूली पेनल्टी, उपभोक्ताओं पर 51 लाख का अतिरिक्त बोझ

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: नगरीय निकायों में अब तीन माह के बजाय हर महीने उपभोक्ताओं को जलकर के बिल जारी किए जाएंगे। ये व्यवस्था गत अप्रैल माह से लागू होनी थी, लेकिन ग्वालियर नगर निगम में इसे सितंबर से लागू किया जा रहा है। इसमें भी बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आई है।

पुरानी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को हर तीन माह में 450 रुपये का बिल जारी किया जाता था। लेकिन इस बार सितंबर माह में जो बिल जारी किए गए हैं उनमें जुलाई व अगस्त का बिल 300 रुपये पर लेट फीस के रूप में 30 रुपये जोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा सितंबर माह को अलग कर 150 रुपये की राशि के मांग पत्र दिए गए हैं। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं को तीन माह के 450 रुपये जमा करने पड़ते थे, उनसे अब 480 रुपये की राशि मांगी जा रही है।