Cough Syrup Case: डॉ. प्रवीण सोनी ने 300 से ज्यादा बच्चों को लिखी थी जानलेवा कोल्ड्रिफ कफ सीरप, 23 की हो चुकी मौत

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बच्चों को जहरीला कोल्ड्रिफ सीरप लिखने वाला शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी हर दिन करीब 150 मरीज देखता था। शासकीय अस्पताल में पदस्थ सोनी ने सितंबर महीने में अवकाश लेकर करीब पांच हजार से अधिक बच्चों को देखा, जिनमें लगभग 300 को कोल्ड्रिफ कफ सीरप लिखी। उसके क्लीनिक से जब्त रजिस्टर में बच्चों के नाम और अभिभावकों के मोबाइल नंबर लिखे हैं। इसी सूची के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों से संपर्क कर पर्चा और कोल्ड्रिफ की बोतल वापस ले रहे हैं।

बड़ी बात यह भी है कि डॉ. सोनी बीमार बच्चों को अपने क्लीनिक से जुड़े डे-केयर सेंटर में भर्ती भी करता था, जिसमें एक दिन का दो से पांच हजार रुपये तक का बिल बनता था। जिन बच्चों की कोल्ड्रिफ कफ सीरप पीने से किडनी खराब हुई, उनमें कई इस डे-केयर में भर्ती हुए थे। मृत बच्चे अदनान के दादा शाजिद ने बताया कि जीवन ज्योति मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के नाम से 10 से अधिक बिस्तरों का डे-केयर चल रहा था। सिविल अस्पताल परासिया के शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत होने के बाद भी डा. सोनी अस्पताल के समय अपने क्लीनिक में बच्चों का इलाज करता था।