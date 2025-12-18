MP के सिल्लेवानी घाटी में 200 फीट नीचे 30 घंटे तक ट्रक के नीचे दबा रहा चालक, GPS ने बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि छिंदवाड़ा/उमरानाला। छिंदवाड़ा की सिललेवानी घाटी में मौत को मात देने वाली एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ट्रक चालक भीषण हादसे के बाद लगभग 200 फीट गहरी खाई में 30 घंटे तक ट्रक के नीचे दबा रहा, लेकिन अंततः उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

लापता होने से शुरू हुई तलाश मक्के से भरा यह ट्रक ग्राम चांद से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव के लिए रवाना हुआ था। लगभग 130 किलोमीटर दूर सिललेवानी घाटी में हादसा हो गया। तीन दिन बीत जाने के बाद भी जब ट्रक बोरगांव नहीं पहुंचा और चालक का मोबाइल बंद मिला, तो ट्रक मालिक रवि बघेल की चिंता बढ़ गई।