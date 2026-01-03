मेरी खबरें
    सरकारी काम छोड़ थिरके कर्मचारी! महिला-पुरुष कर्मियों ने बनाई 'रहमान डकैत' वाली रील, Video वायरल होने पर मचा बवाल

    Chhindwara: कलेक्टर कार्यालय परिसर में कर्मचारियों द्वारा फिल्मी गाने पर रील बनाने का मामला सामने आया है। नए साल के मौके पर कार्यालय की पार्किंग में 3 ...और पढ़ें

    By Ashish MishraEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 03 Jan 2026 10:32:24 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Jan 2026 10:32:24 PM (IST)
    सरकारी काम छोड़ थिरके कर्मचारी! महिला-पुरुष कर्मियों ने बनाई 'रहमान डकैत' वाली रील, Video वायरल होने पर मचा बवाल
    सरकारी काम छोड़ थिरके कर्मचारी।

    HighLights

    1. कलेक्टर का दफ्तर बना 'रील' का सेट
    2. 'धुरंधर' के गाने पर कर्मचारियों का डांस
    3. वीडियो वायरल होने पर मच गया बवाल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में कर्मचारियों द्वारा फिल्मी गाने पर रील बनाने का मामला सामने आया है। नए साल के मौके पर कार्यालय की पार्किंग में 34 कर्मचारियों ने फिल्म 'धुरंधर' के गाने 'रहमान डकैत की एंट्री' पर डांस किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 12 पुरुष और 22 महिला कर्मचारी नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर में इस तरह के आयोजन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

    1 मिनट 20 सेकंड का है वीडियो

    मिली जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो करीब 1 मिनट 20 सेकंड का है। रील कलेक्टर कार्यालय की पार्किंग में शूट की गई है। इसमें कार्यालय के कई प्रमुख कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि यह रील नए साल के मौके पर एक-दूसरे को बधाई देने के दौरान बनाई गई थी।


    सरकारी दफ्तरों में नियमों का उल्लंघन

    हालांकि, सवाल यह उठ रहा है कि क्या शासकीय कार्यालय परिसर इस तरह की रील और मनोरंजन गतिविधियों के लिए सही जगह है। सरकारी दफ्तरों में कार्य समय, अनुशासन और मर्यादा को लेकर स्पष्ट नियम होते हैं, जिनका इस वीडियो में उल्लंघन होता दिख रहा है।

    रील में नजर आ रहे कर्मचारियों में से कुछ ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नववर्ष पर एक दूसरे को बधाई देने के लिए सभी एकत्रित हुए थे और लंच टाइम के बाद पार्किंग में एकत्रित सभी लोगों ने इस रील को बनाया था।

    कलेक्टर ने क्या कहा?

    इस बारे में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने कहा कि मेरी संज्ञान या जानकारी नहीं है और यदि फिलहाल परिसर में वीडियो शूट पर प्रतिबंध से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया गया था इसलिए इस मामले को संज्ञान में लेकर घटनाक्रम दिखाया जाएगा।

