Chhindwara में EOW की बड़ी कार्रवाई, न्यूटन चिखली के पूर्व सीएमओ नितिन बिजवे पर FIR,जानें क्या है पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि,छिंदवाड़ा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) जबलपुर ने नगर परिषद न्यूटन चिखली के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) नितिन बिजवे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार की फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू के अनुसार, नितिन बिजवे ने नगर परिषद में सीएमओ रहते हुए अपनी पत्नी, पिता और मां की फर्मों को कुल 6 लाख 35 हजार 161 रुपये का भुगतान किया।

सीएमओ का कार्यकाल

9 दिसंबर 2016 से 9 मार्च 2019 तक

24 जुलाई 2019 से 3 सितंबर 2020 तक

इन अवधियों में उन्होंने अपने परिवार की फर्मों को नगर पालिका के ठेके दिलवाए।

जांच में सामने आए तथ्य

आनलाइन निविदा प्रक्रिया और जैम पोर्टल के माध्यम से नगर पालिका में सामग्री सप्लाई की गई। जांच में यह सामने आया कि जिन फर्मों को लाभ दिया गया, वे उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत थीं।

एमपी ग्रीन इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर: दीपाली बिजवे – पत्नी)

यश इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर: गुणवंत राव बिजवे – पिता)

जीआर इंटरप्राइजेज (प्रोपराइटर: शोभा बिजवे – मां)

फर्मों को किया गया भुगतान

एमपी ग्रीन इंटरप्राइजेज : 2,81,000 रुपये

यश इंटरप्राइजेज : 2,92,000 रुपये

जीआर इंटरप्राइजेज : 61,000 रुपये

ईओडब्ल्यू का कहना है कि नितिन बिजवे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया और भुगतान कराया।

