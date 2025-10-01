2018 चुनाव एफआईआर पर सीवीसी सख्त... रीवा के तत्कालीन कलेक्टर और एसडीएम पर मामला दर्ज, मप्र शासन को भेजी रिपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि,रीवा। विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 से जुड़े एक मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), नई दिल्ली ने सख्ती दिखाई है। तत्कालीन रीवा कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और तत्कालीन सिरमौर एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री के विरुद्ध सीवीसी में मामला दर्ज किया गया है।

आयोग ने मामले की प्रारंभिक जांच के बाद मप्र शासन के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखते हुए पूरी फाइल विभागीय कार्यवाही के लिए भेज दी है। मामले की पृष्ठभूमि 2018 में सिरमौर निवासी टूरिज्म एक्टिविस्ट सर्वेश कुमार सोनी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यह एफआईआर तत्कालीन रीवा कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री द्वारा दर्ज कराई गई थी।