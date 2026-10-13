छिंदवाड़ा के बिछुआ में तीन हजार रिश्वत लेते प्रभारी डिप्टी रेंजर गिरफ्तार, पंजीयन रद्द करने की धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ में कार्रवाई करते हुए वन विभाग के प्रभारी डिप्टी रेंजर को 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था आरोपी की पहचान 57 वर्षीय सुनील बनवारी के रूप में हुई है। आरोप है कि वह इमारती लकड़ी के विनिर्माता एवं उपभोक्ता पंजीयन की त्रैमासिक जानकारी पर हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। इमारती लकड़ी के विनिर्माता एवं उपभोक्ता का पंजीयन दर्ज जानकारी के अनुसार बिछुआ निवासी मोखराम मालवीय के भाई लेखराम मालवीय के नाम से मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम, 1969 की धारा 11 के तहत इमारती लकड़ी के विनिर्माता एवं उपभोक्ता का पंजीयन दर्ज है। रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक फर्नीचर निर्माण के लिए अलग-अलग स्थानों से खरीदी जाने वाली इमारती लकड़ी की जानकारी हर तीन महीने में वन विभाग को देनी होती है। इस रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। रिश्वत नहीं देने पर पंजीयन रद्द करने की धमकी आरोप है कि इसी त्रैमासिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बदले प्रभारी डिप्टी रेंजर सुनील बनवारी द्वारा 3 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता के अनुसार रिश्वत नहीं देने पर पंजीयन रद्द करने की धमकी भी दी जा रही थी।