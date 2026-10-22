छिंदवाड़ा में 6 माह की बेटी को खेत में बने कुएं में फेंका, महिला का इलाज के बजाए झाड़-फूंक कराते रहे परिजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के परासिया तहसील के बाघबर्धिया गांव में 6 माह की मासूम बच्ची की मौत के मामले में पुलिस ने उसकी मां को हिरासत में लिया है। महिला पर अपनी ही बेटी को कुएं में फेंकने का आरोप है।

महिला अपनी 6 माह की बेटी के साथ घर से लापता हो गई थी। सोमवार तड़के करीब चार बजे जब दोनों घर में नहीं मिलीं, तो परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान महिला कुएं के पास मक्के के खेत में बैठी मिली।

घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई

आरोप है कि महिला ने अपनी छह माह की बेटी को कुएं में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

सवालों के जवाब बहुत कम दे रही थी

पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। महिला काफी गुमसुम थी और सवालों के जवाब बहुत कम दे रही थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने उससे बातचीत की और भर्ती होने तथा प्रसव से संबंधित जानकारी पूछी, लेकिन वह तारीख के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बता पाई।

महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराया

पुलिस पूछताछ के दौरान भी महिला ने बहुत कम जवाब दिए। मंगलवार को दोपहर करीब तीन बजे महिला का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।

परिवार ने कराया था उपचार

महिला के परिवार के अन्य सदस्य भी गुमसुम रहते हैं। बताया जाता है कि महिला के पति ने पहले उसका उपचार कराने की कोशिश की थी, लेकिन अस्पताल में इलाज कराने के बजाय झाड़-फूंक का सहारा लिया गया था।

हर पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी

महिला की वर्तमान मानसिक स्थिति, घटना के पीछे की वजह और अन्य परिस्थिति को लेकर आधिकारिक चिकित्सकीय निष्कर्ष सामने आना बाकी है। इन पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी।

परिस्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई

6 माह की बच्ची की मौत के मामले में पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। महिला की स्थिति, परिवार के बयान और घटना से पहले की परिस्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।