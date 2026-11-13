नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। शिवनगर कॉलोनी में मछली बनाने की बात पर उपजा मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

घर पर नॉनवेज बनाने की जिद किया

जानकारी के अनुसार, सागर मालवी शराब के नशे में अक्सर घर पर नॉनवेज बनाने की जिद करता था। उसने घर पर मछली बनाने की बात पर अपनी पत्नी संध्या और बेटी से विवाद करना शुरू कर दिया।

पिता के बीच-बचाव करने पर भड़का

जब आरोपी बेटे सागर ने अपनी माँ और बहन के साथ मारपीट शुरू की, तो बीच-बचाव करने के लिए उसके पिता शिव मालवी मौके पर पहुंचे पिता के बीच-बचाव करने पर आरोपी बेटा और अधिक आक्रामक हो गया।

चाकू से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया

गुस्से में आकर उसने पहले से ही धमकी देने की मंशा से खरीदकर रखे गए चाकू से अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे शिव मालवी गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान होकर गिर पड़े।

टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि शिवनगर कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय शिव मालवी की हत्या के मामले में आरोपी सागर के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।

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