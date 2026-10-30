छिंदवाड़ा में मां की जान बचाने तेंदुए से भिड़ा बेटा, 25 मिनट के संघर्ष के बाद चंगुल से छूटे

बकरियों को बांधकर लौट रही महिला पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। मां की चीख सुनकर बेटा मौके पर पहुंचा और अपनी जान की परवाह किए बिना तेंदुए से भिड़ गया करीब 20 से 25 मिनट तक संघर्ष चला।

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिले के सांवरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत मुजावर माल गांव में मां- बेटे पर तेंदुए के हमले की घटना सामने आई है।

तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया

बेटे ने मां को तेंदुए के चंगुल से छुड़ा लिया। हमले में मां और बेटा दोनों घायल हो गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बकरियों के बाड़े से लौट रही थी।

घर से 100 मीटर दूर बाड़े में बांधने गई थीं

मुजावर माल गांव निवासी गीता बाई घर से करीब 100 मीटर दूर बने बाड़े में बकरियों को बांधने गई थीं। काम पूरा कर जब वह वापस लौट रही थीं, तभी अचानक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया।

तेंदुए ने उसकी मां को दबोच रखा है

हमले के दौरान महिला की चीख सुनकर उनका बेटा सनोज तुरंत मौके पर पहुंचा और मां को बचाने तेंदुए से भिड़ा बेटा मौके पर पहुंचने पर सनोज ने देखा कि तेंदुए ने उसकी मां को दबोच रखा है

मां को बचाने के लिए वह तेंदुए से भिड़ गया।

सनोज ने डंडे और हाथों से तेंदुए पर वार किए।

इस दौरान तेंदुए ने उस पर भी हमला कर दिया।

पीछे नहीं हटा और लगातार संघर्ष करता रहा।

संघर्ष के बाद तेंदूए ने महिला को छोड़ दिया।

एक बकरी को उठाकर जंगल की ओर भाग गया

वन विभाग का अमला भी अस्पताल पहुंचा

घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग का अमला भी अस्पताल पहुंचा मां ने बताई हमले की पूरी घटना घायल गीता बाई ने बताया कि वह बाड़े में बकरी बांधकर बाहर निकल ही रही थीं, तभी तेंदुए ने अचानक उन पर झपट्टा मार दिया। उनके चिल्लाने पर बेटा दौड़कर आया और तेंदुए से भिड़ गया।