Indian Railways: 5 साल का इंतजार खत्म, 3 सितंबर से हिरदागढ़ में रुकेगी पंचवेली एक्सप्रेस

नईदुनिया न्यूज, दमुआ। आदिवासी अंचल के लोगों को पिछले कई दशकों से मिल रही रेल सुविधाओं में अचानक कोरोना काल में ग्रहण लग गया था, कोरोना के नाम से बंद की गई पंचवेली एक्सप्रेस जब पुनः प्रारम्भ हुई तो जुन्नारदेव के पालाचौरई, हिरदागढ़ एवं बरेलीपर रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज यथावत नहीं रखा गया था, जिससे आदिवासी क्षेत्र के इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी निराशा हुई थी।

विधायक की मेहनत लाई रंग विधानसभा की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके ने 24 मई 2024 को मध्य रेलवे के डीआरएम को पत्र लिखकर हिरदागढ़ सहित जुन्नारदेव विधानसभा की हिरदागढ़, बरेलीपार एवं पालाचौरई में पातालकोट एवं पंचवेली एक्सप्रेस के स्टापेज के लिए मांग की गई थी। विधायक उईके के द्वारा लिखे गए पत्र के जबाब में इन मांगों के सम्बंध में पी एस खैरकर अपर मंडल रेल प्रबंधक मध्य रेल नागपुर ने विधायक उईके को 27 मई 2024 को एक पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया था कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव रेलवे बोर्ड के अधीन एक नीतिगत फैसला है।