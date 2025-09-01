मेरी खबरें
    By Ashish Mishra
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 08:31:10 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 08:31:10 PM (IST)
    Indian Railways: 5 साल का इंतजार खत्म, 3 सितंबर से हिरदागढ़ में रुकेगी पंचवेली एक्सप्रेस
    3 सितंबर से हिरदागढ़ में रुकेगी पंचवेली एक्सप्रेस।

    HighLights

    1. दमुआ में हिरदागढ़ वासियों के लिए खुशखबरी
    2. 5 साल बाद हिरदागढ़ में रुकेगी पंचवेली एक्सप्रेस
    3. विधायक सुनील उईके ने रेलवे को लिखा था पत्र

    नईदुनिया न्यूज, दमुआ। आदिवासी अंचल के लोगों को पिछले कई दशकों से मिल रही रेल सुविधाओं में अचानक कोरोना काल में ग्रहण लग गया था, कोरोना के नाम से बंद की गई पंचवेली एक्सप्रेस जब पुनः प्रारम्भ हुई तो जुन्नारदेव के पालाचौरई, हिरदागढ़ एवं बरेलीपर रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज यथावत नहीं रखा गया था, जिससे आदिवासी क्षेत्र के इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों में भारी निराशा हुई थी।

    विधायक की मेहनत लाई रंग

    विधानसभा की इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके ने 24 मई 2024 को मध्य रेलवे के डीआरएम को पत्र लिखकर हिरदागढ़ सहित जुन्नारदेव विधानसभा की हिरदागढ़, बरेलीपार एवं पालाचौरई में पातालकोट एवं पंचवेली एक्सप्रेस के स्टापेज के लिए मांग की गई थी। विधायक उईके के द्वारा लिखे गए पत्र के जबाब में इन मांगों के सम्बंध में पी एस खैरकर अपर मंडल रेल प्रबंधक मध्य रेल नागपुर ने विधायक उईके को 27 मई 2024 को एक पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया था कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव रेलवे बोर्ड के अधीन एक नीतिगत फैसला है।

    हिरदागढ़ स्टॉपेज को मिली हरी झंडी

    इसके पश्चात विधायक उईके ने 7 जुलाई 2025 को नागपुर में डीआरएम दिनेश गर्ग से मुलाकात कर जुन्नारदेव के रेल ओव्हर ब्रिज के लांचिंग शेड्यूल की अनुमति साथ ही उपरोक्त रेलवे स्टेशनों पर पातालकोट एवं पंचवेली फास्ट पैसेंजर के स्टॉपेज की मांग को पुनः दोहराया था।

    1 सितंबर को विभाग द्वारा पत्र जारी कर 3 सितंबर बुधवार से पंचवेली एक्सप्रेस के हिरदागढ़ स्टॉपेज को हरी झंडी दे दी गई है। विभाग द्वारा जुन्नारदेव विधानसभा के हिरदागढ़ में पंचवेली एक्सप्रेस के स्टॉपेज प्रारम्भ किये जाने पर विधायक सुनील उईके ने डी आर एम गर्ग सहित सभी विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए हिरदागढ़ क्षेत्र के लोगों को प्रेषित की है।

