    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 02:49:10 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 02:49:10 PM (IST)
    Shahdol: ऑनलाइन गेम से करोड़पति बनने के चक्कर में लिया लाखों का कर्ज, नहीं चुकाने पर लगाई फांसी
    कर्ज में डूबे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर दे दी जान। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. कर्ज में डूबे एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर दे दी जान
    2. एविएटर गेम के चंगुल में फंस लिया था लाखों का कर्ज
    3. पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने सोमवार की सुबह तकरीबन 11:00 बजे अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक के ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था जिसके चलते उसने फांसी लगाई है। सोहागपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और इस मामले की जांच कर रही है।

    लाखों के कर्ज में डूबा था युवक

    जानकारी के मुताबिक राहुल गुप्ता पिता राम सुंदर गुप्ता उम्र 28 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रीवा होटल के सामने सिपला कंपनी में एम आर के तौर पर काम करता था यह जल्दी ही करोड़पति बनने के चक्कर में सोशल मीडिया पर खेले जाने वाले एविएटर गेम के चंगुल में फंस गया और लाखों रुपए का कर्ज इसने ले लिया।

    naidunia_image

    परिवार से पूछताछ करती पुलिस

    कर्जदारों से परेशान होकर लगाई फांसी

    जानकारी के मुताबिक कर्जदारों ने पैसा मांगना शुरू किया तो परेशान होकर राहुल ने सोमवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कर्जदार राहुल को प्रताड़ित कर रहे थे और उसी के चलते परेशान होकर उसने इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि सोहागपुर थाने की पुलिस घर वालों के बयान दर्ज कर रही है और पूरी कार्रवाई के बाद ही पुलिस कुछ बताने की स्थिति में होगी।

    पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी

    इस संबंध में सोहागपुर थाना प्रभारी भूपेंद्र मणि पांडे से बात की गई तो उनका कहना था कि युवक ने अपने घर में ही पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इसका कारण कर्ज बताया जा रहा है। अब जानकारी और पूछताछ के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। घटना के बाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे और माता-पिता को सांत्वना दी। राहुल कुंवारा था और अपने माता-पिता के साथ ही रहता था। इस घटना के बाद लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शहडोल जिले में सूदखोरी का व्यापार भी चरम पर चल रहा है और आए दिन इन सूदखोरों की प्रताड़ना से तंग आकर यहां के लोग आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं।

