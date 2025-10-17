मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Cough Syrup Case: सीरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच जारी, कई दस्तावेज बरामद, रंगनाथन को फिर छिंदवाड़ा लाएगी SIT

    Coldrif Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश के जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप मामले की जांच कर रही एसआइटी की टीम पांच दिन से चेन्नई में डेरा डाले हुए है। जांच के दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में श्रीसन फार्मा के मालिक जी. रंगनाथन के परिवार की संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 10:25:06 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 10:25:06 PM (IST)
    Cough Syrup Case: सीरप से बच्चों की मौत के मामले में जांच जारी, कई दस्तावेज बरामद, रंगनाथन को फिर छिंदवाड़ा लाएगी SIT
    बच्चों की मौत के मामले में जांच जारी, कई दस्तावेज बरामद।

    HighLights

    1. चेन्नई में श्रीसन फार्मा के कर्मचारियों से पूछताछ हुई
    2. जी. रंगनाथन को फिर छिंदवाड़ा लाएगी एसआइटी
    3. जांच के दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सीरप मामले की जांच कर रही एसआइटी की टीम पांच दिन से चेन्नई में डेरा डाले हुए है। जांच के दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में श्रीसन फार्मा के मालिक जी. रंगनाथन के परिवार की संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। एसआइटी ने दवा कंपनी और ड्रग टेस्टिंग लैब से रिकॉर्ड, दस्तावेज जुटाए हैं और कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान भी लिए हैं, ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके।

    रंगनाथन को फिर छिंदवाड़ा लाएगी SIT

    एसआइटी रंगनाथन को लेकर शनिवार को चेन्नई से छिंदवाड़ा पहुंचेगी। श्रीसन फार्मा में कफ सीरप की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी की थी, लेकिन उनके स्तर से जांच नहीं कराई गई, जिससे अमानक सीरप बाजार में पहुंचा और बच्चों की मौत हुई। माहेश्वरी को तीन दिन की रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं, कोल्ड्रिफ कफ सीरप के होलसेलर राजेश सोनी और रिटेलर सौरभ जैन की दो दिन की रिमांड खत्म होने पर गुरुवार को उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शैलेंद्र उइके के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।


    यह भी पढ़ें- शर्मनाक! Bhopal में दुष्कर्म की पीड़िता पर आरोपी ने फेंका तेजाब, जमानत पर आया था बाहर

    सिर्फ तीन बच्चों का हुआ पोस्टमार्टम

    मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा-पांढुर्णा व बैतूल के 24 बच्चों की मौत कफ सीरप पीने के बाद किडनी फेल होने से हुई है। प्रशासन ने तीन बच्चों का पोस्टमार्टम कराया है। कफ सीरप में शामिल डायएथिलीन ग्लाइकाल केमिकल ने बच्चों के दूसरे अंगों को भी धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त किया था, जिसमें लीवर और फेफड़े भी शामिल हैं। जहरीली दवा से बच्चों के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था। अभी तीन बच्चे नागपुर में गंभीर हालत में भर्ती हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.