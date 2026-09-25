छिंदवाड़ा में असंभव था हारना, वोट चोरी कर कमल नाथ को एमपी में हराया, नकुल नाथ ने शेयर किया वीडियो

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। दिल्ली में गुरुवार को हुई राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुक्रवार को पूर्व सांसद नकुल नाथ ने एक्स पर राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव वोट चोरी कर जीते गए हैं। नकुल नाथ ने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है- 'असंभव था कमल नाथ जी का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 हारना'।

राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट नकुल नाथ ने अपने एक्स अकाउंट पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है- 'असंभव था कमल नाथ का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 हारना'। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से हुई वोट चोरी की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अतिमहत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर स्पष्ट किया कि इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से हुई। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते राहुल गांधी ने कहा कि उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने साफ़ कहा था कि ऐसे नतीजे आ ही नहीं सकते। राहुल गांधी के इस वक्तव्य से एक बार फिर साफ है कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एमपी विधानसभा चुनाव जीत रही थी, लेकिन वोट चोरी से कमलनाथ जैसे कुशल रणनीतिकार को हराया गया।