MP के कोयलांचल में किडनी रोग का कहर, 4 साल के बच्चे ने तोड़ा दम, अब तक हो चुकी है 5 मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। परासिया के कोयलांचल क्षेत्र में बच्चों में किडनी रोग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में, परासिया के दीघावानी में रहने वाले एक 4 वर्षीय बच्चे की नागपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। यह इस क्षेत्र में किडनी की समस्या से हुई पांचवीं मौत है, जिसने स्थानीय निवासियों में भय और चिंता का माहौल बना दिया है।

यूरिन न आने की गंभीर समस्या से जूझ रहा था युवक मृतक बच्चे की पहचान हेमराज यदुवंशी के बेटे विकास के रूप में हुई है। वह यूरिन न आने की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। स्थानीय क्लीनिक में शुरुआती इलाज के बाद उसे सिविल अस्पताल परासिया और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बेहतर इलाज की उम्मीद में, परिजन उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां शनिवार रात को उसकी मौत हो गई।