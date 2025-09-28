Indore में फिल्मी स्टाइल में सामान लूट ले गए बदमाश, कोरियर कंपनी की चलती गाड़ी से उड़ाए 70 मोबाइल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रक कटिंग करने वाले गिरोह ने चलती गाड़ी से मोबाइल से भरे बॉक्स गायब कर दिए। सरेराह हुई चोरी की चालक को भनक तक नहीं लगने दी। लसूड़िया पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना 18 सितंबर की स्कीम-114 (पार्ट-2) की है। हितेश चंद्रभान सिंह चौहान ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है।
ट्रांसपोर्ट संचालक हितेशे के अनुसार चालक अरबाज होरिजन कोरियर से डिलीवरी के लिए पार्सल लेकर रवाना हुआ था। रिंग रोड़ पर गाड़ी में बदमाश चढ़ गए और 7 बॉक्स चुरा कर ले गया। बॉक्स में 70 मोबाइल थे जो पूजा मार्केटिंग, सुमित इंटरप्राइजेस, वन मिलियन मार्केटिंग को देने थे। चोरी मोबाइल की कीमत लाखों रुपये बताई गई है।
पुलिस ने मोबाइल कंपनी को भी सूचना दे दी है। इंजीनियर का मोबाइल और लेपटाप चोरी अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत बृज विहार कालोनी में इंजीनियर कार्तिक सत्येंद्र जोशी का लेपटाप और मोबाइल चोरी हो गया।
पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कार्तिक की दादी सीता ने दरवाजा खुला छोड़ा था। वह पूजा करने गई थी। इसी बीच चोर घुस गए। इसी तरह चंदन नगर थाना अंतर्गत अहमदनगर में सरताज पटेल के घर से बदमाश मोबाइल चुरा कर ले गए। सरताज के अनुसार बदमाश बिजली के खंबे से घर में घुसे थे।