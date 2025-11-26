छिंदवाड़ा में प्रसव के दौरान बड़ी लापरवाही, महिला के शरीर में छूटा कपड़ा , इंफेक्शन से हालत नाजुक

नईदुनिया प्रतिनिधि छिंदवाड़ा। जिले के परासिया विकासखंड स्थित चांदामेटा सिविल अस्पताल में गंभीर मामला सामने आया है। यहां प्रसव के दौरान डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के चलते प्रसूता देविका साहू के शरीर के अंदर कथित तौर पर कपड़ा छूट गया। इस लापरवाही से फैले गंभीर संक्रमण के कारण महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वह वर्तमान में छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है।

पीड़ित महिला के पति कैलाश साहू, निवासी इटावा ने बताया कि सरकारी अस्पताल में उनकी पत्नी की डिलीवरी के लिए उनसे 4000 रुपये की राशि ली गई थी। उन्होंने कहा, “सरकारी अस्पताल से छुट्टी होने के बाद मेरी पत्नी की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। उसके शरीर में सूजन आ गई और खून में बदबू आने लगी। जब हम छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाने गए, तब उन्होंने माइनर ऑपरेशन करके यह कपड़ा बाहर निकाला। इन लोगों की लापरवाही के कारण आज मेरी पत्नी की जान खतरे में आ गई है। डिलीवरी के लिए कपड़ा भी हमसे ही मंगवाया गया था।”