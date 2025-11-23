मेडिकल टीम की छापेमारी से हड़कंप, अपात्र प्रैक्टिसनर्स फरार, दो क्लिनिक सील... एक्सपायरी दवाइयां बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, दमुआ: नवेगांव और कटकुही क्षेत्रों में झोलाछाप मेडिकल प्रैक्टिसनर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेश नागवंशी के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने कार्रवाई की। टीम ने दोनों इलाकों में दबिश देकर दो अपात्र लोगों द्वारा संचालित क्लिनिकों को सील कर दिया। छापेमारी के दौरान टीम को एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी मिलीं। जिन कथित अपात्र प्रैक्टिसनर्स के क्लिनिक सील किए गए, उनके नाम डॉ. रितेश बाजपेयी और डॉ. मिहिर मंडल बताए गए हैं।

बीएमओ जुन्नारदेव डॉ. नागवंशी ने बताया कि नवेगांव क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग बिना आवश्यक योग्यता के एलोपैथी उपचार कर रहे हैं। मेडिकल टीम के पहुंचते ही अधिकतर प्रैक्टिसनर्स अपने क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए।