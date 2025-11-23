मेरी खबरें
    मेडिकल टीम की छापेमारी से हड़कंप, अपात्र प्रैक्टिसनर्स फरार, दो क्लिनिक सील... एक्सपायरी दवाइयां बरामद

    MP News: नवेगांव और कटकुही क्षेत्रों में झोलाछाप मेडिकल प्रैक्टिसनर्स की बढ़ती सक्रियता को लेकर मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेश नागवंशी की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान दो क्लिनिकों में अपात्र प्रैक्टिसनर्स द्वारा इलाज किए जाने की पुष्टि हुई और वहां से एक्सपायरी दवाइयां भी मिलीं। कई प्रैक्टिसनर्स टीम के पहुंचने से पहले ही क्लिनिक से फरार हो गए।

    By Ashish Mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 08:53:01 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:01:50 PM (IST)
    1. MP में मेडिकल टीम की अचानक दबिश।
    2. दो अपात्र क्लिनिक संचालक पकड़े गए।
    3. एक्सपायरी दवाइयां बरामद, प्रैक्टिसनर्स फरार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, दमुआ: नवेगांव और कटकुही क्षेत्रों में झोलाछाप मेडिकल प्रैक्टिसनर्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेश नागवंशी के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने कार्रवाई की।

    टीम ने दोनों इलाकों में दबिश देकर दो अपात्र लोगों द्वारा संचालित क्लिनिकों को सील कर दिया। छापेमारी के दौरान टीम को एक्सपायरी डेट की दवाइयां भी मिलीं। जिन कथित अपात्र प्रैक्टिसनर्स के क्लिनिक सील किए गए, उनके नाम डॉ. रितेश बाजपेयी और डॉ. मिहिर मंडल बताए गए हैं।

    बीएमओ जुन्नारदेव डॉ. नागवंशी ने बताया कि नवेगांव क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग बिना आवश्यक योग्यता के एलोपैथी उपचार कर रहे हैं। मेडिकल टीम के पहुंचते ही अधिकतर प्रैक्टिसनर्स अपने क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए।


    नवेगांव में रितेश बाजपेयी के क्लिनिक में सहायक हेमराज यदुवंशी मरीजों के साथ मौजूद मिला और यहां से एक्सपायरी दवाइयां बरामद हुईं। कटकुही में डॉ. मिहिर मंडल के क्लिनिक में भी प्रैक्टिसनर मौके पर नहीं था, लेकिन यहां भी एक्सपायरी दवाइयां मिलीं।

    डॉ. योगेश चौहान, फार्मासिस्ट वर्णित सोनी, मलेरिया इंस्पेक्टर आशीष स्वामी और टीम के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में दोनों क्लिनिक सील कर दिए गए। हिरदागढ़ से नागदेव निमोटी तक फैला नवेगांव क्षेत्र लंबे समय से झोलाछाप प्रैक्टिसनर्स के जाल से प्रभावित रहा है।

    हिरदागढ़, मनकू घाटी, भतोड़िया, नवेगांव, खुमकाल और कटकुही में इनका प्रभाव गहरा है। बावजूद इसके इस कार्रवाई में केवल दो क्लिनिक संचालकों पर ही शिकंजा कस सका।

