मोबाइल बंद, ट्रक लापता... फिर GPS ने बताया लोकेशन, छिंदवाड़ा में मौत के मुंह से बाहर निकला ट्रक ड्राइवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। मौत को मात देने वाली एक घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सिल्लेवानी घाटी में सामने आई है। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट नीचे गिरकर पलट गया। ट्रक के नीचे चालक का पैर फंस गया। इस पूरे मामले में जीपीएस का अहम योगदान रहा, जिसके आधार पर ट्रक की तलाश करते हुए मौके तक पहुंचकर चालक की जान बचाई जा सकी। बताया जाता है कि मक्के से भरा यह ट्रक मंगलवार दोपहर चौरई तहसील के ग्राम चांद से औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव (पांढुर्णा) के लिए रवाना हुआ था।

चालक का मोबाइल बंद मिला ग्राम चांद से लगभग 130 किलोमीटर दूर मंगलवार रात करीब तीन बजे सिल्लेवानी घाट में यह हादसा हो गया। जब बुधवार तक ट्रक बोरगांव नहीं पहुंचा और चालक का मोबाइल बंद मिला, तो ट्रक मालिक रवि बघेल की चिंता हुई। उन्होंने इसके लिए जीपीएस सिस्टम की मदद ली। पता चला कि ट्रक सिल्लेवानी घाटी में एक मोड़ पर स्थिर है। गुरुवार की सुबह करीब नौ बजे मौके पर पहुंचने पर पता चला कि ट्रक अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिरा है।