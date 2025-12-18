पन्ना: कागजों में 'जिंदा' हुआ आदिवासी दंपती, 10 साल बाद दबंगों के चंगुल से मुक्त हुई 5 एकड़ जमीन

सुशांत चौरसिया, नईदुनिया, पन्ना। पिछले करीब 10 वर्षों से कागजों में मृत पन्ना के जनवार निवासी बुजुर्ग आदिवासी दंपती को न्याय मिल गया। एसडीएम संजय नागवंशी ने बुधवार को खुद उनकी झोपड़ी में पहुंचकर जमीन के दस्तावेज सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दंपती को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। अपने वर्षों के इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के लिए बुजुर्ग दंपती ने नईदुनिया को धन्यवाद दिया है।

तहसीलदार से कलेक्टर तक... न्याय नहीं मिला दरअसल, जनावर निवासी भूरा आदिवासी (79) और पत्नी केशकली (70) की पांच एकड़ जमीन पर 20 साल पहले दबंगों ने कब्जा कर लिया था। वे उनसे मारपीट भी करते थे, जिस कारण दंपती गांव छोड़कर कटनी चले गए। उनका इकलौते बेटे रामेश्वर ने भी गांव छोड़ दिया था। इधर दबंगों ने षड्यंत्र कर दंपती कागजों पर मृत घोषित करा दिया, लेकिन 2014 में बुजुर्ग दंपती जब भतीजी शीला के साथ गांव लौटे तो इस षड्यंत्र का पता चला। उन्होंने तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिला।