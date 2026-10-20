छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

नईदुनिया उप्रतिनिधि, छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। अस्पताल में प्रसव के दौरान एक प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत हो गई।

परिजनों और ड्यूटी डॉक्टरों से विवाद

इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिससे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि परिजनों और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों के बीच झूमा-झटकी तक की नौबत आ गई।

दूसरी डिलीवरी के दौरान मौत

छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात प्रसूता और नवजात की मौत के बाद हंगामा हो गया। मूंगाबरंगा निवासी 26 वर्षीय मीना प्रजापति की दूसरी डिलीवरी के दौरान मौत हो गई।

अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप

परिजनों ने डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। परिजनों के मुताबिक, मीना तीन दिन से अस्पताल में भर्ती थीं और सोमवार देर रात करीब दो बजे उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाने की जानकारी दी गई।