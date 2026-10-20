संघमित्रा एक्सप्रेस में मुंह छिपाकर लेटा था डकैत, साइबर सेल की सूचना पर आरपीएफ ने जबलपुर में दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। डकैती समेत कई गंभीर अपराधों में आरोपी ट्रेन में मुंह छिपाकर यात्रा कर रहा था, लेकिन साइबर सेल की सूचना पर आरपीएफ ने उसे जबलपुर स्टेशन पर दबोच लिया। आरोपी संघमित्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच में सीट पर लेटा मिला।
पूछताछ और फोटो से पहचान की पुष्टि होने पर उसे संबंधित पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव खबर के अनुसार, सिंगरौली साइबर सेल से सूचना मिली थी कि ट्रेन नंबर 12296 संघमित्रा एक्सप्रेस में डकैती का आरोपी छिपकर यात्रा कर रहा है।
ट्रेन सुबह 8:33 बजे जबलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-एक पर पहुंची। इसके बाद उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार और स्टाफ ने साइबर सेल की टीम के साथ आगे-पीछे के जनरल कोचों की तलाशी ली।
इस दौरान संदिग्ध उत्तर प्रदेश का सोनभद्र निवासी राहुल कुमार (23) मिला। आरोपित के विरुद्ध विंध्यनगर थाने में डकैती, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज है। आरपीएफ ने उसे सिंगरौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
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